Очередь на выезд из Калининградской области в Литву увеличилась до 50 фур

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По состоянию на 9:00 пятницы, 19 января, в очереди перед пунктом пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе находятся 50 фур. Еще 40 большегрузов ожидают в накопителе. Об этом сообщается в Telegram-канале Росгранстроя для отслеживания ситуации с выездом из региона.

По данным ведомства, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 19 часов. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — утверждают в Росгранстрое.

Вечером в четверг, 18 января, областная таможня проинформировала, что на выезд из Калининградской области в Литву образовалась очередь из 30 большегрузов. В ведомстве заявили, что это связано с «медленной работой сопредельной стороны».

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