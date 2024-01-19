«Теперь работаю из офиса»: зеленоградский кот Сергей «пошёл на повышение и стал блогером»

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Зеленоградский кот Сергей, «уволенный» из продуктового магазина, получил новое «место работы» — офис. Об этом знаменитый сотрудник «рассказал» сам в соцсетях.



«Теперь работаю из офиса, — говорится в сообщении. — Благодаря вашему интересу и активному вниманию тема защиты животных стала настоящим трендом!».

На Telegram Сергея подписалось уже более 500 человек, также он «завёл» страницу в соцсети «ВКонтакте». Там знаменитый кот «благодарит» коллег за заботу, а Роспотребнадзор — за рекомендации. Сергей также «призывает» своих подписчиков поддержать и других «работающих» котов.

Кот «получал зарплату» в виде корма и ласки в одном из магазинов Зеленоградска более двух лет. Бывшие хозяева оставили его на улице после переезда. В 2022 году компания удостоила Сергея звания «сотрудник года». Руководству пришлось «уволить» подопечного после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор. Неравнодушные горожане и туристы начали собирать подписи за возвращение кота на «рабочее место». Роспотребнадзор рекомендовал руководству магазина ответственно отнестись к животному. Кота Сергея номинировали на премию «Мой ласковый и нужный зверь» в связи с тем, что он «объединил сотни людей, поставивших подписи в его поддержку».