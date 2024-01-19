Власти хотят отремонтировать школу в Васильково

Власти намерены отремонтировать школу в поселке Васильково. Об этом сообщили представители администрации Гурьевского округа на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Ремонтировать школу в Васильково действительно нужно. Планируем провести капитальный ремонт здания. Отремонтируем фасад, кровлю, внутренние помещения, а также пришкольную территорию. Сметная документация и проект готовы, уже прошли государственную экспертизу, — написали представители муниципалитета. — Работы дорогостоящие, без поддержки, своими силами нам не справиться. В июле прошлого года отправили заявку на софинансирование в правительство области, отбор она прошла. Как только получим средства из регионального бюджета, заключим контракт с подрядчиком и приступим к работам, тогда же станут известны точные сроки ремонта».

В Васильково также планируется строительство новой школы. Администрация Гурьевского округа обещала, что проект здания будет готов к 2024 года. Также власти отмечали, что действующую в Васильково школу должно разгрузить строительство новых образовательных учреждений в Гурьевске и Луговом.