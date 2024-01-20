Росприроднадзор обнаружил отклонение от проекта при реконструкции берегозащиты в Лесном

СЗМУ Росприроднадзора завершило проверку компании, реконструирующей в п. Лесном берегозащитное сооружение, и выявило нарушения. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«Установлено, что компания проводит реконструкцию гидротехнического сооружения с отступлением от проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. В проект внесены изменения в части технических решений реконструкции объекта. Однако повторная экспертиза по внесенным изменениям не проводилась, обоснований отсутствия необходимости проведения повторной экспертизы не представлено», — отметили в Росприроднадзоре.

Заказчику работ реконструкции гидротехнических сооружений — ГБУ Калининградской области «Балтберегозащита» — объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В то же время проверяющие подтвердили, что отработанные покрышки, которые образовались при демонтаже старого берегозащитного сооружения и были ранее размещены на побережье без защитных сооружений, удалены. Напомним, в апреле ООО «Экватор» получило контракт стоимостью 324,2 млн рублей на ремонт берегозащитных сооружений в поселке Лесном на Куршской косе. Во время восстановительных работ было разобрано старое берегозащитное укрепление, состоявшее, в том числе, из покрышек, которые подрядчика обязали убрать с пляжа до ноября 2023 года. В октябре из-за циклона «Патрик» часть покрышек ветром унесло в море.