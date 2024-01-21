В здании конца ХIХ века в Черняховске установили лифт

В историческом здании, в котором ранее находилась окружная больница Инстербурга, установлен лифт, сообщает паблик «Башни востока». Это часть работ по приспособлению здания под гостиницу.



Здание расположено по ул. Спортивной, 5 в Черняховске. Гостиницу (ее звездность пока не определена) намерены открыть до конца года. Работами занимается тот же инвестор, что у замка Тапиау и здания крайсхауса в поселке Железнодорожный.

Здание окружной больницы было построено в 1894 году по проекту архитектора Эмиля Хофмана. В 20-30-х годах XX века здание было занято военным ведомством. В 1945 году в объекте размещался медсанбат одной из частей 3-го Белорусского фронта, позже — поликлиника гарнизонного госпиталя. После 1968 года в здании располагалась администрация Черняховского машиностроительного завода. Когда завод закрылся, в бывшей больнице размещались частные ремонтные мастерские и офисы.

В апреле 2022 года здание было признано объектом культурного наследия регионального значения.