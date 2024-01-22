Доля курящих табак россиян за пять лет снизилась на 5,5%

Доля употребляющих табак взрослых россиян снизилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году. В 2022 году этот показатель составлял 19,2% взрослого населения, сообщил «Ведомостям» представитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Виктор Зыков, ссылаясь на исследование Росстата. Ведомство проводило опрос с сентября по октябрь 2023 года во всех субъектах РФ с охватом 60 000 домохозяйств.

По словам Зыкова, в 2022 году Росстат зафиксировал «определенный рост» количества потребителей электронных систем доставки никотина (ЭСДН, к ним относятся электронные сигареты и вейпы). Точную динамику он не привел, отметив, что увеличение показателя «требует дополнительного внимания».

Согласно данным ВЦИОМ, число курящих сигареты россиян в 2023 году составило 30% населения старше 18 лет. Опрос проводился в мае прошлого года среди 1600 респондентов в формате телефонного интервью, его охват составил не менее 80 регионов. Аналогичные цифры представило в своем прошлогоднем исследовании табачное консалтинговое агентство Fedotov Group: сигареты курит около 27 млн россиян (32,45% взрослого населения).

В компании оценивают число потребителей нагреваемого табака и вейпов в России в диапазоне от 8 млн до 10 млн человек (от 9,62 до 12,02% взрослого населения). При этом почти две трети (70%) потребителей табака и никотина используют сразу несколько разных продуктов, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Fedotov Group в 2023 году с участием 5250 респондентов. Согласно результатам опроса, сигареты и вейпы чаще всего курят россияне в возрасте от 40 до 44 лет. Аудитория от 20 до 24 лет предпочитает вейпы.