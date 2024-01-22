Очередь большегрузов на выезд из региона в Литву продолжает расти

В пункте пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе продолжает увеличиваться очередь большегрузов. Как сообщила пресс-служба областной таможни, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 января, на границе скопилось 60 машин. Еще 25 находятся на нейтральной полосе в направлении въезда в Литву.



По данным ведомства, за сутки в регион въехало 126 грузовиков, в соседнюю республику выехало 85 фур. В Telegram-канале Росгранстроя, созданном для отслеживания ситуации на границе, сообщается, что отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 50 часов. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — утверждают в ведомстве.