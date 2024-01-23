В четырех школах и двух детсадах Черняховска и Калининграда введен карантин

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В Калининградской области региональное управление Роспотребнадзора временно приостановило занятия в 22 классах Черняховска и Калининграда, а также в трех группах детсадов Черняховска. Как отмечается в телеграм-канале ведомства, цель карантина — ограничения распространения инфекции.

Приостановлены занятия в лицее № 7 и школе № 5 Черняховска, школах №№ 19,10 Калининграда, а также в детсадах №№ 3,7 Черняховска.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 6630 человек — на 22,7% больше, чем неделей ранее (по Калининграду — рост на 30%). «В структуре заболеваемости увеличился удельный вес гриппа. Грипп лабораторно подтвержден у 164 заболевших, только 8 из них ранее были привиты. Нарастающим итогом в период подъема заболеваемости лабораторно подтверждено 546 случаев гриппа, в том числе 171 среди детей», — сообщает ведомство.



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