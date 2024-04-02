На закупку медизделий для онкоцентра в Родниках выделяют 32 млн рублей

Региональные власти выделяют 32,4 миллиона рублей на закупку медицинских изделий для онкоцентра в поселке Родники Гурьевского округа. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано во вторник, 2 апреля, на портале правовой информации.

Средства направляются из резервного фонда областного правительства. Госучреждение «Онкологический центр Калининградской области» должно закупить на эти деньги медизделия до конца 2024 года.

В январе региональные власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию онкоцентра в Родниках. Сообщалось, что после этого учреждение приступит к получению медицинских лицензий. Губернатор Антон Алиханов заверял, что первых пациентов онкологический центр примет в апреле. Точную дату его открытия в областном правительстве пока не называют.