Алиханов снова пожаловался на пишущих от его лица мошенников

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пожаловался на мошенников, скопировавших его аккаунт в мессенджере. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Если вам пишут с такого аккаунта, не верьте. Сомневаетесь, перезвоните мне, номер телефона у меня не менялся с 8 класса», — написал глава региона.





В ноябре прошлого года Антон Алиханов уже рассказывал о мошенниках, которые рассылают сообщения от его имени. Тогда они обратились к сотруднице одного из министерств областного правительства. В переписке псевдогубернатор предупреждил ее о предстоящем звонке «сотрудника Федеральной Службы Безопасности, который курирует наше министерство».

Изображение из телеграм-канала Антона Алиханова