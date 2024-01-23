Алиханов об онкоцентре: строительную часть можно считать законченной

С разрешением на ввод в эксплуатацию, выданным накануне «Росатомом», строительную часть проекта онкоцентра можно считать законченной. Об этом в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Антон Алиханов.



«Вчера получили разрешение на ввод в эксплуатацию онкоцентра. Собственно, все, на этом можно строительную часть всю считать окончательно законченной. Сейчас готовится пакет документов. И, я надеюсь, на следующей неделе мы его начнем подавать и в течение двух месяцев планируем получить все медицинские лицензии в онкоцентре. И приступим уже к приему пациентов», — сказал губернатор.

Он еще раз подчеркнул, что открыть онкоцентр собираются в апреле.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. За все время возведения онкоцентра подрядчику насчитали неустойку почти на полмиллиарда рублей. Ранее в областном правительстве обещали ввести онкоцентр в эксплуатацию в декабре 2023 года. Осенью в учреждении было смонтировано медицинское оборудование.