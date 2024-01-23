Алиханов: цена контракта на строительство онкоцентра будет пересматриваться

Тот факт, что подрядчик строительства онкоцентра согласно порталу госзакупок, исполнил меньше половины обязательств по контракту, ничего не значит. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время стрима «ВКонтакте» во вторник, 23 января.



«Ничего с точки зрения работы онкоцентра и его сдачи — ничего не значит. Объясняю: были исправления, буквально несколько месяцев назад прошли положительную экспертизу по проектным решениям, то есть проект был откорректирован по факту, и сейчас идет работа со сметами, они должны быть тоже загружены в экспертизу, с учетом того, что разные работы выполнялись в разные периоды, цена контракта будет пересматриваться», — заявил Алиханов. По его словам, расчеты будут производиться по итогу проверки сводных сметных расчетов и отдельных смет в главгосэкспертизе.

«На работу онкоцентра наши взаимоотношения с подрядчиком, с теми, кто исполнял работы, никак не влияют. Подрядчику спасибо, они большие молодцы и своих денег очень много вложили, по сути, своих, вложили в эту стройку. Мы с ними будем рассчитываться по мере прохождения экспертизы», — отметил он.

Накануне стало известно, что «Росатом» выдал разрешение на ввод онкоцентра в эксплуатацию. «В Российской Федерации все атомные объекты — а у онкоцентра есть атомные составляющие в виде ускорителей — сертифицирует и дает разрешение на ввод в эксплуатацию компания „Росатом“, это ее полномочия», — пояснил корреспонденту «Нового Калининграда» глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. По его словам, «по стройке это окончательное разрешение». «Дальше, соответственно, необходима сертификация от Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Обычно это занимает до месяца, получение оставшихся разрешений на ввод», — сказал собеседник.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. За все время возведения онкоцентра подрядчику насчитали неустойку почти на полмиллиарда рублей. Ранее в областном правительстве обещали ввести онкоцентр в эксплуатацию в декабре 2023 года. Осенью в учреждении было смонтировано медицинское оборудование.

Согласно карточке контракта на строительство онкоцентра на портале госзакупок, в настоящее время подрядчик исполнил обязательств на 1,8 млрд рублей при цене контракта в 4,6 млрд. Фактически ему оплачено 3,2 млрд рублей.