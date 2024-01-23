Алиханов пообещал пересмотреть систему льгот для многодетных семей

Правительство Калининградской области работает над тем, чтобы пересмотреть систему льгот для многодетных семей. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» во вторник, 23 января, отвечая на вопрос пользователей.



«У нас есть льготы для многодетных, они, понятно, в каждом регионе разные. Мы сейчас, честно скажу, работаем над тем, чтобы пересмотреть систему», — сказал губернатор. По его словам, «скорее всего, принципы нуждаемости по региональным мерам поддержки в части многодетных» региональные власти будут отменять.

«Такой подход будем исповедовать. Думаю, что в ближайшее время с общественной палатой обсудим. Наше министерство социальной политики сейчас эти предложения готовят», — сказал Антон Алиханов.

Напомним, в Калининградской области значительная часть мер поддержки многодетных семей предоставляется малоимущим семьям по принципу нуждаемости — тем, кто является малоимущими. Подробнее о льготах можно прочитать по ссылке.