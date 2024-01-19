Лужайка для заек: сравниваем льготы многодетным в Калининграде и Москве

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Сложная демографическая ситуация в России диктует необходимость непрерывного действия комплекса мер для поддержки семей. Помощь государства регионы усиливают и дополняют на местах. В Калининградской области одной из востребованных мер поддержки была компенсация за земельные участки многодетным. Однако, как стало известно в декабре, продлевать «акцию» власти не планируют. «Новый Калининград» выяснил, на какую помощь всё ещё могут рассчитывать семьи региона с тремя и более детьми, и сравнил её с поддержкой, которую получают с обратной стороны этой социальной «шкалы» — в Москве.



В очереди на получение земельных участков в Калининграде стоят более 4000 претендентов. Как заявляла глава администрации города Елена Дятлова, в Калининграде просто нет необходимого количества земли. Семьям сити-менеджер посоветовала обращаться за компенсацией. Дело было в конце 2022 года. С 1 июля 2023-го по инициативе региональных властей такие заявления перестали принимать. «Новый Калининград» направил запрос в пресс-службу областного правительства, чтобы узнать, какие меры поддержки многодетных по-прежнему актуальны.

Отметим, что кроме компенсации за землю в 2023 году осталась и выплата к школе на каждого ребёнка от 6 до 18 лет в размере 5000 рублей. Её в беззаявительном порядке выплачивали гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату многодетной семье.

Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, в Калининградской области указанная категория граждан сейчас может рассчитывать на:

единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 10 тыс. рублей;

ежемесячную выплату в размере 2089 рублей;

областной материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей при рождении третьего и четвёртого ребёнка, 200 тыс. — при рождении пятого и последующих детей, 1 млн — при одновременном рождении трех и более детей;

дополнительный региональный маткапитал в размере 50 тыс. рублей — для семей, в которых третий или последующий ребёнок родился до конца 2022 года;

компенсацию расходов на подключение газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения внутри границ земельного участка в размере фактически понесённых расходов, но не более 113400 рублей;

субсидию на покупку, установку и подключение газоиспользующего оборудования в границах земельных участков к газораспределительным сетям при догазификации в размере фактически понесённых расходов, но не более 100 тыс. рублей;

земельный участок — для состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми отходами в размере 50% всем членам семьи.

Отмечается также, что только последняя из перечисленных мер предоставляется без учёта критериев нуждаемости. Остальная поддержка положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает одной-двух величин прожиточного минимума. Условия диктует социальный кодекс региона.

«Такой подход соответствует положениям федерального законодательства (Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и совершенствования предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости“)», — отметили в министерстве соцполитики.

Также многодетные родители Калининграда могут оформить электронную льготную транспортную карту. Стоимость её активации — 550 рублей в месяц. Лимит поездок не ограничен.



Сравним, какие льготы для этой категории существуют в Москве. Согласно данным официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru, в столице для многодетных предусмотрены:

возможность открыть семейный детский сад;

бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для детей и родителей;

бесплатная парковка для одного из родителей;

единовременная выплата на возмещение расходов в связи с рождением ребёнка (19223 рубля на второго и последующих детей);

единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением одновременно троих и более детей (66279 рублей) ;

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни (1517 рублей на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет (учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, — до 18 лет);

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (1319 рублей на семью);

ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном (264 рубля на семью);

ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан (854 рубля на каждого ребёнка до трёх лет);

ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения (12625 рублей на каждого обучающегося);

ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента семьям с пятью и более детьми;

дополнительные выплаты семьям, воспитывающим 10 и более детей;

преимущественное право на получение садовых участков;

бесплатное пользование услугами муниципальных бань;

освобождение от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство одному из родителей.

В обоих случаях списки включают не все льготы, но позволяют подтвердить распространенное мнение, что в столице принцип «зайки и лужайки» работает иначе, чем в «остальной России».

Анна, мама троих сыновей из Москвы, рассказала «Новому Калининграду», что после переезда в столицу из центральной России льгот у семьи стало значительно больше, и они порой очень выручают — особенно бесплатный проезд, парковка и освобождение от транспортного налога. Помощь в денежном выражении тоже никогда не бывает лишней. «Сейчас я получаю что-то около 14 тыс. в месяц на двоих сыновей. [Старший сын] Артём уже не льготник, но, так как он поступил в вуз, то младшие дети имеют право на льготу. Как только он его окончит, льготы прекращаются», — отметила собеседница.

Также мы пообщались со Светланой из Калининграда, мамой четверых детей. «Я состою в ассоциации многодетных семей, — рассказала она, — У нас из огромного количества многодетных семей пособия получают единицы. Льгот для поступления нет, освобождения от уплаты транспортного налога нет (хотя это федеральная льгота) (правила и нюансы освобождения от уплаты транспортного налога устанавливаются регионами — прим. „Нового Калининграда“), по налогообложению тоже нет. Калининград, видимо, самый богатый регион, у нас отменяют федеральные льготы. Очень бы хотелось, чтобы что-то поменялось в отношении к многодетным семьям в нашей администрации!»

В регионе тем временем пытаются улучшить демографические показатели, запрещая склонение к абортам и выделяя миллионы на научные разработки, призванные увеличить трудоспособный возраст населения. Учитывая регулярный рост цен, за которым никак не угнаться зарплатам, большая семья, которая так активно пропагандируется государством, явно становится роскошью, доступной далеко не всем.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград