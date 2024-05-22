Минфин: онкоцентр подорожал на 1,5 млрд рублей из-за пересмотра проекта

Выделение дополнительного финансирования на строительство онкологического центра связано с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. Как сообщил министр финансов Калининградской области Виктор Порембский на заседании комитета Заксобрания по бюджету, отвечая на вопросы депутатов, в настоящее время производится этот пересчет.



Виктор Порембский сообщил, что на строительство выделяется 1,5 млрд рублей, еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования.

Депутат от КПРФ Евгений Ган поинтересовался, как получилось так, что у готового здания, в котором идет лицензирование, увеличилась стоимость. «Дело в том, что был пересмотр проекта, проектных решений, и одновременно пересмотр с учетом, в том числе пересмотра проектных решений, стоимости контракта. Проектные решения одобрены, утверждены, а вот параметры по стоимости контракта на сегодняшний день из экспертизы не вышли. Поэтому объект сдан с учетом изменения проектных решений, цены контракта пересчитываются», — пояснил министр.

Виктор Порембский затруднился ответить на вопрос, какие именно проектные решения привели к столь значительному увеличению цены контракта, предложив депутату обратиться с соответствующим запросом в учреждение «Онкологический центр» и министерство строительства.

В январе экс-губернатор Антон Алиханов сообщал, что цена контракта будет пересматриваться.

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. До настоящего времени учреждение к работе не приступило, оно проходит лицензирование. Экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что поликлиника будет лицензирована «максимум к маю». О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».

Ранее цена контракта составляла 4,6 млрд. рублей.