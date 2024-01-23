В Балтийском округе выделяют четыре участка под глэмпинги (фото)

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В приморской зоне Балтийского округа планируют разместить четыре глэмпинга. Информация об этом появилась на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».

Власти Балтийска выделяют под обустройство глэмпингов участки в районе ул. Рыбачьей и на Калининградском шоссе. На текущий момент идет разработка документации для проведения электронного аукциона. Торги планируют провести в феврале. Как указано в сообщении, ранее предприниматели проявляли большую заинтересованность в использовании этих территории для размещения там инфраструктуры для комфортного отдыха на природе.

Напомним, что в начале октября этого года областной бюджет выделил 105,2 млн рублей в виде грантов на инвестпроекты, связанные с созданием модульных отелей в регионе. Документ был опубликован на сайте областного министерства по культуре и туризму.

В июне 2023 года губернатор Антон Алиханов сообщал, что Калининградской области выделили 500 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. В 2023 году для региона предусмотрели 391,5 млн рублей на эти цели, в 2024 году — 132,2 млн. В сентябре Калининградской области решили выделить еще около 45 млн рублей на модульные отели.

Изображения: группа администрации Балтийска «ВКонтакте»

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