Ветераны попросили губернатора Алиханова забрать ВМК в Медведевке в собственность области

Ветеранские организации, от имени которых выступил председатель Калининградской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Семенник, обратились к губернатору Антону Алиханову с просьбой забрать в областную собственность военно-мемориальный комплекс в Медведевке.

Заявители утверждают, что муниципалитет продал частнику земельный участок с кадастровым номером 39:03:040023:246 (площадь 35 га), включающий участок с музеем вооружения и военной техники и храмом, а также территорией, предназначенной для расширения ВМК (впоследствии этот участок был передан городу Калининграду под строительство общественного кладбища).

Кроме того, ветераны уверяют, что администрация Гурьевского муниципального округа «содержать и развивать военно-мемориальный комплекс не в состоянии», а постановлением администрации от 29 марта 2022 года № 1577 определен прейскурант платных услуг, оказываемых родственникам умерших (погибших), часть которых дублирует работы по содержанию комплекса, оплачиваемые из областной субсидии, выделяемой на содержание комплекса.

Подготовка общественного кладбища, против которого выступают создатели военно-мемориального комплекса, проводится уже несколько лет (подробно об этой проблеме «Новый Калининград» сообщал ранее). В частности, осенью 2022 года Калининградская служба заказчика уже оплачивала работы по разминированию, вырубке растительности и раскорчевке на бывшем песчаном карьере, выделенном под захоронения. Первый вид работ тогда за 1 731 392,30 рублей выполнило акционерное общество «Искатель» из Санкт-Петербурга, а второй — индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин, согласившийся выполнить вырубку и раскорчевку за 2 281 775 рублей. Изначально под нужды кладбища выделялся более крупный участок, однако в пресс-службе мэрии города поясняли, что власти решили урезать площадь будущего захоронения, чтобы отодвинуть его от жилых домов.

По последним данным, подготовкой гражданского кладбища рядом с военно-мемориальным комплексом у поселка Медведевка займется московская компания «Гидропроект-М», снизившая первоначальную цену контракта (7 733 333 рубля) до 7 694 666 рублей.