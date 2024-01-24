Глава горсовета Калининграда: продолжение депутатства Любивого пока не обсуждали

В горсовете пока не обсуждали продолжение деятельности Евгения Любивого на посту депутата, сообщил «Новому Калининграду» глава представительного органа Олег Аминов.

«Мы пока этот вопрос вообще не обсуждали, потому что человек находится на больничном, и мы в диалог еще с ним не вступали и не разбирались в этой ситуации. Нельзя без человека принимать какие-то решения, не зная о его намерениях», — сказал председатель горсовета.

В конце прошлого года пограничники задержали экс-главу Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области.