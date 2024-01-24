Дело советчанина, обвиняемого в контрабанде 500 кг янтаря в составе ОПГ, поступило в суд

В суд поступило уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Советска, обвиняемого в контрабанде янтаря. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с апреля до октября 2022 года на территории г. Советска обвиняемый, будучи членом организованной преступной группы, по указанию неустановленных лиц, находившихся на с территории Литвы, получал янтарь и перевозил его совместно с другим участником ОПГ в гараж. Там подельники фасовали его, упаковывали и хранили, а затем перевозили мешки с янтарем на берег реки Неман и с помощью квакдрокоптера, спиннинга, карабинов, электрической дрели и шнура перемещали границу в Литву, где товар получали проживающие там члены преступной группы. Общий вес янтаря, перемещенного через границу, составил более 189 кг, его стоимость — более 25 000 000 рублей.

12 октября 2022 года обвиняемый и другие соучастники преступления доставили мешки с янтарем на берег Немана, но их действия были пресечены сотрудниками УФСБ. У подельников был изъят янтарь общим весом свыше 334 кг, стоимость которого составила более 5 000 000 рублей.

Действия 40-летнего советчанина следствием квалифицированы по ч.3 ст. 226.1 УК РФ (3 эпизода) как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, в крупном размере, совершенное организованной группой, и по ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как покушение на такие действия. Судебное заседание по делу назначено Краснознаменским районным судом на 5 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из организаторов группы контрабандистов, которые пытались переправить через реку Неман партию янтаря, был депутат окружного совета Светлогорска, бизнесмен Сергей Зайцев. В октябре 47-летнему Зайцеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. По истечении этого срока районный суд продлил срок содержания в СИЗО до 12 февраля.