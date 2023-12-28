Жителя Советска обвиняют в контрабанде свыше 500 кг янтаря в составе ОПГ

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В прокуратуре Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Советска. Он обвиняется в контрабанде и покушении на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в составе организованной преступной группы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году на территории Калининградской области действовала организованная преступная группа, в состав которой входило более 10 человек. В указанный период обвиняемый с участием других членов ОПГ осуществил контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из организаторов группы контрабандистов, которые пытались переправить через реку Неман партию янтаря, был депутат окружного совета Светлогорска, бизнесмен Сергей Зайцев. В октябре 47-летнему Зайцеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. По истечении этого срока районный суд продлил срок содержания в СИЗО до 12 февраля.

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