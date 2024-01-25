Нижегородова: часть владельцев гостевых домов в регионе перешла к сдаче комнат внаем

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Из-за проблем со статусом гостиниц в жилых домах часть владельцев таких объектов начали сдавать внаем комнаты. Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Калининградской области Светлана Нижегородова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что отсутствие «адекватного законодательного регулирования» несколько лет «буквально отравляло жизнь предпринимателям». «Проверки, предписания, бесконечные суды, потенциальное прекращение деятельности и т.д. Кто-то из таких отельеров смог самостоятельно перестроиться под новые правила — перевести объект размещения в нежилой фонд, кому-то пришлось проходить долгие судебные процессы, кто-то переформатировал свою деятельность под сдачу комнат внаем», — отметила Нижегородова.

Бизнес-омбудсмен сообщила, что обращалась к региональным и федеральным властям с просьбой оперативно включить Калининградскую область в эксперимент по легализации гостевых домов. «Ждём скорейшего принятия законопроекта», — добавила Нижегородова.

В январе замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил, что его ведомство предлагает включить в эксперимент по установлению правового статуса гостевых домов Калининградскую область, а также Алтай, Алтайский край и Республику Дагестан. Минэкономразвития подготовило поправки к рассмотрению соответствующего законопроекта во втором чтении.

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