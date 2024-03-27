Путин потребовал достроить «Планету Океан» до конца года

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Президент России Владимир Путин потребовал достроить корпус-шар Музея Мирового океана «Планета Океан» до конца 2024 года. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить до конца 2024 года завершение строительства третьей очереди главного корпуса «Планета Океан» федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник „Музей Мирового океана“ в г. Калининграде, предусмотрев последующее создание в нем экспозиции и образовательного центра», — отмечается в документе.

Ранее директор Музея Мирового океана Денис Миронюк сообщал о намерении поставить подпись президента РФ Владимира Путина под графиком строительства корпуса. «Мы хотели бы подпись президента страны туда поставить — „утверждаю“, чтобы все понимали степень ответственности и уровень контроля, который сейчас существует над этим долгожданным объектом», — рассказывал он в интервью «Новому Калининграду».

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По словам Дениса Миронюка, после ввода «Планеты Океан» в эксплуатацию музею потребуется до трех месяцев для создания экспозиции. «Задача [достроить здание до конца 204 года] поставлена, и она должна быть выполнена. Какими усилиями, средствами и так далее — это вопрос к генподрядчику и заказчику, пускай они сейчас об этом думают, почему все так шатко-валко тянулось. Экспонаты для „Планеты Океан“ закуплены несколько лет назад, рыбы в аквариумах растут, и они уже должны быть там, но это не по нашей вине».

Изначально «Планету Океан» планировали открыть к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы ведет «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступает выгодополучателем.

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент. 


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