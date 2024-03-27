Путин потребовал достроить «Планету Океан» до конца года

Президент России Владимир Путин потребовал достроить корпус-шар Музея Мирового океана «Планета Океан» до конца 2024 года. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Калининградской области опубликовали на сайте Кремля.



«Обеспечить до конца 2024 года завершение строительства третьей очереди главного корпуса «Планета Океан» федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Музей-заповедник „Музей Мирового океана“ в г. Калининграде, предусмотрев последующее создание в нем экспозиции и образовательного центра», — отмечается в документе.

Ранее директор Музея Мирового океана Денис Миронюк сообщал о намерении поставить подпись президента РФ Владимира Путина под графиком строительства корпуса. «Мы хотели бы подпись президента страны туда поставить — „утверждаю“, чтобы все понимали степень ответственности и уровень контроля, который сейчас существует над этим долгожданным объектом», — рассказывал он в интервью «Новому Калининграду».