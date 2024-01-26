Квартал такой современный: Путин посетил онкоцентр в Калининграде (фото)

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Президент России Владимир Путин посетил готовящийся к открытию онкологический центр в посёлке Родники, сообщается на сайте Kremlin.

Экскурсию по зданию для главы государства провел исполняющий обязанности главврача онкоцентра Кирилл Баринов. «Кроме того, что функционально, это еще и красиво. У вас красиво получилось, — сказал Владимир Путин генеральному подрядчику онкоцентра. — Целый квартал такой современный. Я думаю, что он будет дополнять архитектуру города».

Онкоцентр включает стационар на 200 коек и поликлинику на 300 посещений в смену, отделения радиотерапии, радионуклидной диагностики, лекарственного противоопухолевого лечения, торакальной и абдоминальной онкологии, шесть операционных, палаты интенсивной терапии, отмечтили в пресс-службе президента. Планируется, что здесь будут работать около 700 специалистов.

Накануне «Росатом» выдал разрешение на ввод онкоцентра в эксплуатацию. «В Российской Федерации все атомные объекты — а у онкоцентра есть атомные составляющие в виде ускорителей — сертифицирует и дает разрешение на ввод в эксплуатацию компания „Росатом“, это ее полномочия», — пояснил «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства. Далее, по словам представителей властей, необходима сертификация от Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. 

Строительство объекта началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. За все время возведения онкоцентра подрядчику насчитали неустойку почти на полмиллиарда рублей. Ранее в областном правительстве обещали ввести онкоцентр в эксплуатацию в декабре 2023 года. Осенью в учреждении было смонтировано медицинское оборудование. Сроком сдачи называется март 2024 года.

Согласно карточке контракта на строительство онкоцентра на портале госзакупок, в настоящее время подрядчик исполнил обязательств на 1,8 млрд рублей при цене контракта в 4,6 млрд. Фактически ему оплачено 3,2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба президента России

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