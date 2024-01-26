Возвращение балкона, башни и декора: как восстанавливают бывшую ратушу в Железнодорожном (фото)

Возвращение балкона, башни и декора: как восстанавливают бывшую ратушу в Железнодорожном (фото)
Фото предоставлено Фондом капремонта Калининградской области
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В Железнодорожном Правдинского района представители Фонда капремонта Калининградской области показали, как проходит восстановление здания бывшей ратуши (дом № 25 на улице Коммунистической).

«Завершили работы по подвалам и фундаменту, — отчитались в Фонде, приложив соответствующие фотографии. — По фасаду выполнили докомпановку кирпичной кладки из немецкого кирпича путём нарезания на слайсы; восстановили ранее утраченные части кирпичных стен, венчающий карниз и балконную плиту, демонтированную в послевоенное время».

Сейчас подрядчик ведет работу с декором и готовит формы для заливки. На здании также установят две отреставрированные исторические двери, кованые цветочницы и решетки на приямках.

«Мы также продолжаем разработку проектной документации по восстановлению исторической башни. К работам приступим уже в этом году», — добавили в пресс-службе ФКР.

Ранее руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказывал, что ремонт здания планируют завершить до конца 2024 года. Он также отметил, что относительно недавно отремонтированную крышу не будут переделывать, чтобы поднять стропила до исторического уровня.

Здание ратуши в Гердауэне (ныне пос. Железнодорожный) было построено на рубеже XIX и XX веков. Оно является выявленным объектом культурного наследия. Как сообщает портал Prussia39.ru, ранее конёк здания венчала башня со шпилем и флюгером (сейчас она утрачена). Над дверным проёмом также помещался балкон на консолях (он также утрачен).

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