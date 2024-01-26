В БФУ имени Канта показали проект библиотеки в новом кампусе (видео)

В БФУ имени Канта показали проект библиотеки в новом кампусе (видео)
Скриншот из презентации проекта библиотеки. Видео опубликовано в телеграм-канале ректора БФУ им. Канта Александра Федорова

В БФУ имени Канта представили проект библиотеки в новом кампусе, строящемся на ул. Невского. Его показали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита в Калининград 25 января. Видео опубликовал в своём телеграм-канале ректор университета Александр Фёдоров.

«Многофункциональный культурно-просветительский когнитивно-цифровой комплекс, без преувеличения, не имеющий аналогов с точки зрения инженерного решения, дизайна, образовательных и воспитательных возможностей», — написал о проекте Александр Федоров.

По его словам, книжный фонд будущей библиотеки составит около 550 тысяч томов. Одновременно в здании смогут находиться и работать более 500 человек. Автором архитектурной концепции стал Артур Сарниц.

«Мы хотим сделать одну из лучших университетских библиотек в мире. Это следующий этап развития „Кантианы“, будущее в будущем, сочетание бумажных и цифровых книг, соединение гутенберговской эпохи и эпохи больших данных. Сейчас мы приступили к проектированию, аккумуляции средств и поиску спонсоров», — отметил Александр Федоров.

Новый кампус БФУ им. Канта объединит Биомед, Институт высоких технологий, Высшую школу философии и социальных наук, конференц-зал, общежития, парк и др. На территории хотят расположить коммерческую улицу с кафе, магазинами и банками. Также проект предусматривает строительство welcome-зоны, включающей общественную приемную, многофункциональный центр для студентов и преподавателей, экскурсионное бюро. Сроками сдачи объекта называется 2025 год.


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