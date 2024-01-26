Эксперт: для властей Калининграда брусчатка — декор, а не часть исторической среды

Эксперт: для властей Калининграда брусчатка — декор, а не часть исторической среды
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сохранение брусчатки в Калининграде

Власти Калининграда относятся к сохранившейся в городе брусчатке как к декору, но не воспринимают ее как памятник или часть исторической среды. К такому выводу пришел заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Сергей Васильев, написавший обращение в защиту мощения на имя главы администрации Калининграда Елены Дятловой (ответ за подписью первого заместителя главы Игоря Шлыкова имеется в распоряжении редакции).

Эксперт посчитал, что власти Калининграда акцентируют внимание на перераспределении брусчатки с одних улиц на другие, так как Игорь Шлыков сообщил, что «снятая с основных магистралей брусчатка переносится в исторически сохранившиеся территории города с низким трафиком, пользующиеся туристской популярностью».

«Более перспективное направление — определение предмета охраны дорожного покрытия как памятника, — пояснил Васильев. — Власти относятся к нему как к декору, который можно перенести куда удобнее, а не как к недвижимому памятнику. Это требует грамотного взвешенного теоретического обоснования».

«Новому Калининграду» Сергей Васильев пояснил, что общество «Старый Петербург» выступает в своем городе как посредник между экспертно-градозащитным сообществом и администрацией. Сам Васильев занимается координацией этих действий и является градозащитником с 35-летним стажем.

Ранее другие эксперты из Санкт-Петербурга, зампред Совета по сохранению культурного наследия, архитектор Михаил Мильчик и координатор инициативной группы «Исторические покрытия», эксперт в области территориального развития и транспортного планирования Дмитрий Баранов, уже выступали в защиту калининградской брусчатки. По их словам, «сохранившееся в Калининграде историческое мощение представляет исключительную ценность как по своим эстетическим достоинствам, так и по качеству работ».

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