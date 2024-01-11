«Технократический подход»: петербургские эксперты призвали сохранить брусчатку в Калининграде

За сохранение брусчатого покрытия на улице Радищева, из-за которого в конце 2023 года возник спор между главой администрации Калининграда Еленой Дятловой и губернатором Антоном Алихановым, выступили известные эксперты из Санкт-Петербурга. Они направили обращение губернатору Антону Алиханову (документ есть в распоряжении «Нового Калининграда»), в котором назвали калининградскую брусчатку «общероссийским культурным достоянием».

Авторы письма, написанного еще в ноябре «от имени градозащитного и экспертного сообщества Санкт-Петербурга», — председатель Совета общества «Старый Петербург», зампред Совета по сохранению культурного наследия, архитектор Михаил Мильчик и координатор инициативной группы «Исторические покрытия», эксперт в области территориального развития и транспортного планирования Дмитрий Баранов. «Сохранившееся в Калининграде историческое мощение представляет исключительную ценность как по своим эстетическим достоинствам, так и по качеству работ, — заявили они. — Уникальное каменное убранство улиц и тротуаров, равного которому в России больше нигде нет, не только визитная карточка Вашего города, но и общероссийское культурное достояние».

Эксперты отметили, что в Калининградской области необходимо восстановить навыки текущего ремонта брусчатых мостовых. «Вызывает большое беспокойство и сожаление уже начавшиеся и запланированные работы по замене исторического мощения Калининграда, которые обосновываются необходимостью увеличения скоростного режима и уменьшением шума, — заявили специалисты. — Опираясь на опыт других городов и экспертное мнение транспортных инженеров, можно предположить, что такое решение приведет к нежелательному увеличению скорости движения на отремонтированном участке, и впоследствии придется предпринимать меры к ее сокращению».

Со ссылкой на указ президента № 808 от 24.12.2014 авторы письма указали на «приоритетное право общества на сохранение культурного наследия перед имущественными интересами» и заявили, что «в отношении исторических городов неприемлем технократический подход, ставящий во главу угла транспортные, хозяйственные, финансовые соображения».

В заключение Баранов и Мильчик призвали власти Калининграда «при решении городских проблем руководствоваться приоритетом защиты культурного наследия» и «исходить из задачи сохранения в городе исторического мощения». «В крайних случаях задачам безусловного сохранения исторического мощения для следующих поколений может отвечать технология укладки асфальта непосредственно на мостовую, как это делалось повсеместно в исторических городах в советское время, что законсервировало старинные мостовые и сохранило их для будущего, — заметили эксперты. — После изменения транспортного трафика это позволит, сняв асфальт, вернуть улицам их исторический облик».

Несмотря на то, что письмо было адресовано губернатору Антону Алиханову, ответил на него руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов (при этом брусчатка объектом культурного наследия не признана — прим. «Нового Калининграда»). Это письмо также имеется в распоряжении редакции. В нем чиновник признал, что «брусчатое дорожное покрытие в городе Калининграде на сегодняшний день является важным элементом сохранившейся историко-архитектурной среды», однако указал на «необходимость нанесения дорожной разметки, нормативы по организации передвижения маломобильных категорий граждан, обеспечение оптимального скоростного режима автотранспорта, достижения показателей поглощения шума и коэффициента сцепления автомобильных шин с дорогой».

10 января Дмитрий Баранов сообщил в своем телеграм-канале, что своим письмом эксперты надеялись «поддержать усилия калининградцев, борющихся за сохранение исторических покрытий на улице Радищева, и оказать хоть какое-то воздействие на администрацию». Ответ властей, который «пришёл с задержкой, в нарушение требований законодательства», по мнению градозащитника, был «максимально обтекаемым и неоднозначным», а Служба охраны объектов культурного наследия не может «делать выводы о соответствии покрытий требованиям в области дорожной деятельности», так как «это явно не её компетенции». «Сама Служба не относится к органам власти, а является подведомственным учреждением. То есть формально ответ от губернатора, к которому мы обращались, так и не получили», — констатировал эксперт.

«Новому Калининграду» авторы обращения сообщили, что все ещё ожидают ответа от главы региона, так как письмо подчиненных Антона Алиханова не смогло их удовлетворить. Кроме того, эксперты планируют обратиться в Министерство культуры РФ.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября прошлого года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить».

В итоге к концу того же месяца глава администрации Елена Дятлова заявила, что мостовую на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Она пообещала вернуться к обсуждению вопроса весной. При этом город в октябре 2023 года нашел подрядчика на реконструкцию улицы (им стала черняховская компания «Вираж», взявшаяся выполнить работу за 77,1 млн рублей. По контракту она должна заменить брусчатку на асфальт в течение 310 дней с момента заключения договора.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград