Ледоход повредил причал в Гвардейске (видео)

Ледоход повредил плавучий причал в Гвардейске, сообщается в группе «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Стихия привела причальную инфраструктуру Гвардейска в негодность. Нужен полностью стационарный причал, и в замке Тапиау его планируется запустить к турсезону. Сам замок от ледохода и половодья пока не пострадал», — сообщается в публикации в паблике, освещающем восстановление замка Тапиау и других объектов, выкупленных предпринимателями Алексеем Павликовым и Игорем Билоусом.

Осенью прошлого года в Гвардейске В Гвардейске началось строительство причала у замка Тапиау. Инвесторы планируют эксплуатировать его с начала туристического сезона. Они отмечали, что 60-метровая причальная стенка позволит одновременно швартоваться пяти катерам.