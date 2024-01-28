Власти через суд расторгли контракт с проектировщиком реконструкции Музея искусств

Власти через суд расторгли контракт с проектировщиком реконструкции Музея искусств
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Областной арбитражный суд постановил расторгнуть контракт с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи в Калининграде, в котором располагается Музей изобразительных искусств. Разработкой документации занималась московская компания «Научно-реставрационное объединение». Резолютивная часть решения была опубликована в судебной картотеке в субботу, 27 января.

Контракт с компанией был заключен в декабре 2019 года на сумму 23 млн рублей. Истцом по делу выступал музей. Суд решил взыскать с «Научно-реставрационного объединения» 2,3 млн рублей неотработанного аванса, которые сочли неосновательным обогащением, а также 1 млн рублей пени (при этом в иске была заявлена сумма 13,3 млн). Московская компания также должна будет возместить культурному учреждению часть расходов по госпошлине и дополнительно выплатить пошлину в доход федерального бюджета.

Встречный иск подрядчика, в котором он требовал взыскать с Музея изобразительных искусств 10,3 млн рублей в качестве компенсации расходов на выполнение работ, суд отклонил. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судебное разбирательство с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи шло с февраля 2023 года. Ранее региональные власти заявляли о планах объявить новые торги на разработку проекта после расторжения контракта. Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, документация, подготовленная компанией «Научно-реставрационное объединение», дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.

«Наша позиция, что мы ему (проектировщику — прим. „Нового Калининграда“) вообще ничего не должны, потому что он работу не выполнил, нарушил все сроки несколько раз», — заявлял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Подрядчик ситуацию с расторжением контракта не комментировал.

Изначально работы по реконструкции здания, в котором в последние пять лет размещается Музей изобразительных искусств, собирались начать в 2020 году, а завершить — в 2023-м. В октябре власти заявили о планах провести их в 2024-2026 годах. Какую сумму предполагается направить на реконструкцию, в областном правительстве не сообщили. В 2021 году она оценивалась в миллиард рублей.

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