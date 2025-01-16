К проекту реставрации бывшей биржи планируют привлечь специалистов из Италии

Итальянских реставраторов из Венеции и Вероны планируется привлечь к работе над проектами выездной школы реставрации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание торговой биржи». Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», рассказала ответственный секретарь Союза реставраторов России РФ Мария Портнова в ходе рабочего совещания в Музее изобразительных искусств, который в настоящее время размещается в здании бывшей биржи.

Общественная организация планирует провести выездную школу реставрации весной 2025 года. Молодые архитекторы-реставраторы (студенты бакалавриата и магистратуры) из разных регионов России будут работать над проектом реставрации зрительного зала здания площадью 630 кв. м. Вместе с ними в Калининград приедут реставраторы из Вероны и Венеции.

«Сначала это будет заочная история — мы предложим всем желающим молодым архитекторам-реставраторам направить свои портфолио, отберём несколько человек, выдадим им техническое задание. В феврале они начнут это делать каждый в своём регионе — изучать информацию, архивы, чертить и так далее. В конце марта состоится защита проектов в режиме онлайн. И в апреле авторы лучших проектов приедут сюда на очную школу реставрации, чтобы на месте уже доработать проекты», — рассказала ответсек Союза реставраторов РФ. По её словам, проекты могут стать подспорьем для дальнейшей работы над реставрацией здания бывшей биржи, которая так и не началась. «Проектировщики потом могут опираться на эти предложения, брать их за основу, дорабатывать», — отметила Мария Портнова.