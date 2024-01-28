Ермак объяснил, почему власти отказались от возвращения автобуса из «Храброво» в Светлогорск

Ермак объяснил, почему власти отказались от возвращения автобуса из «Храброво» в Светлогорск
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак рассказал, почему власти не стали возвращать пассажирский автобус из аэропорта в Светлогорск и другие курортные города. Об этом он написал на своей персональной странице «ВКонтакте», отвечая на вопрос подписчиков.

«Насколько я знаю, все попытки сформировать этот маршрут окончились неудачей из-за его нерентабельности», — пояснил Ермак.

Когда подписчики напомнили, что после отмены маршрута «гудел весь Светлогорск», Ермак заметил: «Не знаю, кто и где гудел, но цифры вещь упрямая. Вряд ли перевозчик откажется от маршрута, который пользуется популярностью и приносит хороший доход. Этот маршрут, как показала практика, к таким и не относится».

Далее министр заметил, что «туристы, которые приезжают к нам, пользуются чаще всего такси», так как «с чемоданами удобнее», а «местных встречают, в основном, на машинах родственники или друзья».

«Тех, у кого нет ни того ни другого варианта, не так много, чтобы в течение года загрузить такой маршрут, хотя бы на уровне рентабельности», — заключил министр.

О том, что для обслуживания автобусного маршрута «Аэропорт „Храброво“ — Светлогорск» по итогам трех тендеров не удалось найти перевозчика, в ноябре прошлого года сообщало министерство развития инфраструктуры.

Жители курортных городов жаловались на отсутствие автобусов до аэропорта «Храброво» еще в 2022 году. Губернатор Антон Алиханов тогда удивился отсутствию рейсов и предложил «поработать над этим». Однако по итогам конкурсов власти не смогли найти желающих возить пассажиров из «Храброво» в приморские города. В марте 2023 года министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина сообщила, что перевозчики «посчитали свою рентабельность» и пришли к мнению, что обслуживать эти маршруты им невыгодно.

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