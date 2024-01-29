«Не улежалась»: на улице Красной начала выпадать уложенная прошлым летом брусчатка (фото)

У калининградцев появились очередные претензии к подрядчику, укладывавшему брусчатку на улице Красной. По словам одного из местных жителей, булыжник начал выпадать в районе перекрестка с улицей Пацаева.



«Все помнят, что ремонт на Красной ещё не закончен, но это же полное позорище, — написал житель, опубликовав фотографии в комментариях телеграм-канала горадминистрации. — Брусчатка даже половину зимы не выдержала. Камни местами можно буквально вытаскивать руками. В других местах по всей улице земля между камнями тоже размыта, через несколько месяцев там будет так же».

«Не улежалась ещё, вот закончится гарантия, тогда посмотрим», — поиронизировал другой комментатор.

«Брусчатка никуда не „сходит“, — отреагировали на критику в пресс-службе мэрии. — Размыта часть швов, капремонт не закончен, подрядчик дополнительно просыплет и уплотнит швы до приёмки объекта. Брусчатка уложена на надёжное основание, следить за швами подрядчик будет ещё пять лет после приёмки».

Фото предоставлено очевидцем

Ранее подрядчик (компания «Мосинжиниринг») обещал открыть движение по улице Красной к концу ноября 2023 года, но сроки были перенесены на 2024 год. Работы на Красной сопровождают скандалы: в середине июля жители сообщали «Новому Калининграду», что подрядчик, занимающийся реконструкцией улицы Красной, повредил большое количество деревьев, ободрал кору, обрубил корни и причинил другой вред. Губернатор Антон Алиханов распорядился высадить на Красной взрослые деревья взамен поврежденных при ремонте. В начале октября власти решили дополнительно исследовать поврежденные деревья, предлагалось снести те из них, чья корневая система понесла критический ущерб во время строительства, «так как они могут упасть во время сезонных штормов». Первое дерево упало в середине октября.