ММО получил патент на изображение «здания-шара»

Калининградский Музей Мирового океана запатентовал изображение еще не достроенного «здания-шара». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора музея Светлану Сивкову.



«Несмотря на то, что наш «шар» еще официально не достроен, его изображение уже стало одним из новых символов Калининграда. Наряду с другими достопримечательностями города он активно используется в различных сферах жизни, — заявила Сивкова. — Именно поэтому мы запатентовали изображение шарообразного здания «Планета Океан».

Она также напомнила, что опыт патентования названий и изображений музей уже имеет. В частности, патент имеет ледокол «Красин», являющийся петербургским филиалом музея. К тому же, музей имеет права на название общегородского ежегодного калининградского праздника «День селедки».

«В настоящее время мы ждем решения о выдаче нам патента на изображение еще одного нашего музейного объекта — Королевских ворот, которые являлись символом празднования 750-летия Калининграда-Кёнигсберга в 2005 году. Работа с патентами поможет нам получать определенные средства, необходимые для содержания и развития наших многочисленных филиалов», — добавила Сивкова.

Патенты оформлены и на некоторые другие достопримечательности Калининграда, такие как Кафедральный собор на острове Канта, барки «Крузенштерн» и «Седов», а также Дом Советов.