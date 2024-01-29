БСМП возглавил главный внештатный нейрохирург Калининградской области

Городскую клиническую больницу скорой помощи возглавил главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Хасаншина представили коллективу в начале прошлой недели, сообщили источники в БСМП.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, Эдуард Хасаншин переехал в Калининградскую область из Амурской области и возглавил второе нейрохирургическое отделение областной клинической больницы осенью 2017 года. Отделение было создано с ориентиром на борьбу с инсультом. Хасаншин является оперирующим врачом.

Напомним, 17 января пресс-служба регионального правительства сообщила, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне скандала — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали экс-главу Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета Евгения Любивого на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.