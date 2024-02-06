Источник: экс-глава Калининграда Евгений Любивый отказался освобождать кабинет главврача БСМП

Бывший главврач БСМП, экс-глава Калининграда Евгений Любивый отказался освобождать свой кабинет в больнице и передавать ключи преемнику. Об этом «Новому Калининграду» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.



«На кабинете по-прежнему висит вывеска с его фамилией. Новый главврач вынужден был занять другое помещение. Есть информация, что якобы Евгений Любивый планирует остаться работать в больнице и проводить операции, поскольку он по-прежнему главный внештатный хирург региона», — рассказал один из источников. По его словам, ранее Любивый заявлял сотрудникам, что не собирается увольняться и покидать Калининградскую область.

Отметим, что на сайте БСМП значится информация, что Евгений Любивый является главным врачом больницы. Однако в приемной учреждения сообщили, что он больше в БСМП не работает и что «по всей видимости, просто на сайте не успели обновить информацию».



«Новый Калининград» направил официальный запрос в пресс-службу правительства Калининградской области с просьбой пояснить, на основании какой статьи Трудового кодекса был расторгнут договор, состоит ли он в данный момент в каких-либо трудовых отношениях с БСМП и планирует ли минздрав принять какие-либо меры, чтобы урегулировать ситуацию и освободить кабинет главврача. В правительстве сообщили, что не смогут предоставить информацию на эти темы оперативно. «Ответ на запрос будет предоставлен до 20 февраля», — говорится в ответе властей.

Напомним, 17 января пресс-служба регионального правительства сообщила, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали экс-главу Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.