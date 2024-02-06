Источник: экс-глава Калининграда Евгений Любивый отказался освобождать кабинет главврача БСМП

Все новости по теме: Скандал с экс-главой Калининграда, главврачом БСМП Евгением Любивым
Источник: экс-глава Калининграда Евгений Любивый отказался освобождать кабинет главврача БСМП

Бывший главврач БСМП, экс-глава Калининграда Евгений Любивый отказался освобождать свой кабинет в больнице и передавать ключи преемнику. Об этом «Новому Калининграду» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

«На кабинете по-прежнему висит вывеска с его фамилией. Новый главврач вынужден был занять другое помещение. Есть информация, что якобы Евгений Любивый планирует остаться работать в больнице и проводить операции, поскольку он по-прежнему главный внештатный хирург региона», — рассказал один из источников. По его словам, ранее Любивый заявлял сотрудникам, что не собирается увольняться и покидать Калининградскую область.

Отметим, что на сайте БСМП значится информация, что Евгений Любивый является главным врачом больницы. Однако в приемной учреждения сообщили, что он больше в БСМП не работает и что «по всей видимости, просто на сайте не успели обновить информацию».

«Новый Калининград» направил официальный запрос в пресс-службу правительства Калининградской области с просьбой пояснить, на основании какой статьи Трудового кодекса был расторгнут договор, состоит ли он в данный момент в каких-либо трудовых отношениях с БСМП и планирует ли минздрав принять какие-либо меры, чтобы урегулировать ситуацию и освободить кабинет главврача. В правительстве сообщили, что не смогут предоставить информацию на эти темы оперативно. «Ответ на запрос будет предоставлен до 20 февраля», — говорится в ответе властей.

Напомним, 17 января пресс-служба регионального правительства сообщила, что Евгений Любивый уволился из БСМП по собственному желанию в связи с переходом на другую работу за пределами Калининградской области. Это произошло на фоне инцидента — по данным источников, в конце прошлого года пограничники задержали экс-главу Калининграда, главврача БСМП, депутата горсовета на Куршской косе. Он находился на пассажирском сиденье внедорожника, водитель которого пытался скрыться от инспекторов национального парка. В машине обнаружили ружье, глушитель, рации и гильзы.

29 января Городскую клиническую больницу скорой помощи возглавил главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердил начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter