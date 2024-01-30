Власти Калининграда о подтоплениях: устраняем там, где возможно

Специалисты устраняют в Калининграде подтопления, вызванные активным таянием снега, «практически в круглосуточном режиме». Об этом заявил журналистам замглавы администрации Калининграда Вадим Борисов после оперативного совещания во вторник, 30 января.



«Там, где возможно устранять [подтопления], устраняем. У нас для ликвидации и предупреждения подтоплений на территории города задействованы два учреждения — „Чистота“ и в основной своей массе это „Гидротехник“. Подтопления связаны с активным таянием снега, все это понимаем прекрасно», — сказал Борисов. По его словам, аварийные бригады занимаются прочисткой образовавшихся заторов «практически в круглосуточном режиме».

Он уточнил, что специалисты прочистили Литовский, Гагаринский ручьи, ручей на улице Ломоносова, а также устранили подтопление из-за разлива Голубой реки. На прошлой неделе в общей сложности было промыто 189 колодцев и устранено 19 аварийных ситуаций на ручьях и малых реках.

«Все наши ручьи находятся практически в конце, то есть мы собираем воду с Гурьевского района, еще с нескольких муниципальных районов Калининградской области, а последствия все на территории города Калининград. Сегодня, если я не ошибаюсь, у нас река Лесная стоит на прочистке, как раз на пересечении с проспектом Победы», — добавил Вадим Борисов.

Из-за активного таяния снега в реках Калининградской области поднимается уровень воды, из-за чего фиксируются подтопления некоторых домохозяйств и общественных территорий. Однако нагон воды далек от рекордного, заявлял ранее «Новому Калининграду» администратор паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» Даниил Урсакий.