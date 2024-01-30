Землю под парковку возле ДОБ передают в собственность Калининграда

Земельный участок у Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского в Калининграде передают из государственной в муниципальную собственность. Вопрос обсуждался на заседании комиссии Горсовета по бюджету и муниципальной собственности во вторник, 30 января.
Речь идет об участке с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 квадратных метров. Как сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации Сергей Радковский, после передачи земля будет закреплена за городской службой автопарковок. В какие сроки там планируют обустроить стоянку, чиновник уточнить не смог.
«В первую очередь для того, чтобы запланировать денежные средства, нужно передать землю», — пояснил Радковский. Профильная комиссия поддержала это предложение.В октябре министр здравоохранения региона Александр Кравченко сообщил, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на улице Дмитрия Донского. При этом сроки, в которые на территории оборудуют стоянку, чиновник уточнить не смог. В декабре губернатор Антон Алиханов заявлял, что власти планируют «отбить территорию и сделать нормальное пространство» для парковки.