На парковку у Детской областной больницы в Калининграде выделяют 57,4 млн рублей

На устройство парковки вблизи Детской областной больницы в Калининграде выделяют 57 398 257 рублей. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликован на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на 2025 год. К поиску подрядчика для выполнения работ на ул. Дмитрия Донского, 27 готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Даты приёма заявок для участия в торгах на момент написания материала на сайте указаны не были.

Ближайшая парковка для посетителей Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского находится на расстоянии около 200 метров от учреждения, что создаёт неудобства для детей, которым сложно передвигаться. Проблему обозначил экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании правительства в сентябре 2023 года. «Я просто вечерами всё это наблюдаю, когда там дети скачут на одной ноге, их несут на руках, — сказал тогда Алиханов, — Нам нужно сделать нормальную парковку».

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ответ сообщила, что обустройство парковки на Донского, как и на Расковой, запланировано на 2024 год.

Экс-министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко в октябре 2023 года сообщил о том, что поручил руководству ДОБ заняться проектированием парковки между старым и новым корпусами больницы на ул. Дмитрия Донского. Однако информации о том, когда она появится, у него не было. Взять ситуацию под контроль Кравченко тогда поручил своему заместителю Елене Семёновой. «Елена Ивановна, берите Малярова (главного врача ДОБ, в настоящее время отстранённого от работы — прим. „Нового Калининграда“) за что-нибудь, за шею, например. <...> Сделайте так, чтобы он эту парковку спроектировал. Она там очень необходима объективно. Я об этом неоднократно говорил, но, как известно, красота полёта зависит от силы пинка», — сказал Кравченко.

В январе 2024 года стало известно о том, что земельный участок у ДОБ с кадастровым номером 39:15:111502:58 площадью около 1800 кв. метров передают из государственной в муниципальную собственность. Как сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов горадминистрации Сергей Радковский, после передачи земля будет закреплена за городской службой автопарковок. В какие сроки там планируют обустроить стоянку, чиновник уточнить не смог.