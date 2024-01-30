Власти: в Калининграде не успеют ввести пересадочный тариф в 2024 году

Власти: в Калининграде не успеют ввести пересадочный тариф в 2024 году
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде не успеют ввести пересадочный тариф в 2024 году, несмотря на то, что власти обещали сделать это еще летом прошлого года. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков после оперативного совещания 30 января.

«Администрацией города Калининграда будет вестись работа по улучшению тарифного меню, — пояснил Шлыков. — Сейчас оно у нас плоское: одна поездка — одна цена. Мы бы хотели сделать некоторую дифференциацию в зависимости от количества поездок или сделать пересадочный тариф (чтобы в течение определенного времени можно было пересесть с одного транспорта на другой или с одного маршрута на другой без дополнительной оплаты). Эту работу мы ведем, но говорить, что она близка к завершению, мы не будем, потому что сначала нужно подвести экономические итоги прошлого года (а мы корректировали тариф), потом посмотреть, как это будет складываться на экономике пассажирских перевозок в текущем году, спрогнозировать все и лишь потом выходить с тарифным предложением. Это работа небыстрая».

Шлыков добавил, что если власти успеют сделать все необходимые расчеты к концу 2024 года «будет хорошо».

«Здесь нельзя торопиться, нужно все очень хорошо посчитать», — заключил он.

О введении пересадочного тарифа власти сообщали в июне прошлого года. Эту меру планировалось принять вместе с обновлением подвижного состава.

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