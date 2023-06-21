В Калининграде в 2024 году хотят ввести пересадочный тариф для общественного транспорта

В Калининграде в 2024 году намерены ввести пересадочный тариф. Об этом горадминистрация сообщила в комментариях на своей официальной странице «ВКонтакте».



«В рамках модернизации маршрутной сети в течение 2023-2026 годов планируется: обновить подвижной состав; максимально уйти от наличной оплаты; ввести с 2024 года проездной/пересадочный тариф», — говорится в комментарии чиновников.

Также в мэрии напомнили, что в 2023 году предстоит ужесточаются требования к перевозчикам — в частности, по обновлению транспорта.

Власти о новом транспортном тарифе: как будем платить, можно ли сэкономить, куда пойдут деньги

Как писал «Новый Калининград», для пользователей карты «Волна Балтики» с 1 июля стоимость проезда вырастет на три рубля (с 25 до 28 рублей). Для тех, кто оплачивает по безналу, цена поднимется до 33 рублей, а для оплачивающих наличными — до 37 рублей. Власти обещают, что повышение стоимости проезда в калининградском общественном транспорте не коснется льготников.