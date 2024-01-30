Власти: на ул. Невского в Калининграде незаконно вырубили 605 деревьев (фото)

Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград

В зелёной зоне на пересечении улиц Невского и Дадаева незаконно вырубили 605 деревьев. Стоимость компенсационного озеленения оценивается более чем в 17 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов после оперативного совещания в городской администрации 30 января, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о сносе деревьев.

«В первой половине ноября была зафиксирована информация о вырубке зеленых насаждений, — отметил Борисов, — Чистейшей воды самовольная рубка. С 13 по 15 ноября она была зафиксирована. Количество посчитано — 605 единиц было срублено. Разрешительная документация не выдавалась. Компенсационная стоимость этих 605 вырубленных деревьев по постановлению правительства Калининградской области от 2007 года была оценена сотрудниками администрации, цифра — 17 миллионов 436 тысяч рублей».

По факту незаконной вырубки администрация направила заявление в полицию Ленинградского района Калининграда, однако ответ на него получен не был, заявил Борисов. По информации регионального министерства природных ресурсов, в отношении собственников земельного участка возбуждены дела об административных правонарушениях.

Участок с кадастровым номером 39:15:000000:6307 — территория бывшего СНТ «Дружба-2». Согласно данным публичной кадастровой карты, он предназначен для строительства многоквартирных домов (количество этажей — от 9 до 16). Указанная территория часто привлекает лиц, ведущих бродяжнический образ жизни, и находится в захламлённом состоянии.

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