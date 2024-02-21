На владельца земли в районе Невского подают в суд из-за вырубки 605 деревьев (фото)

На владельца земли в районе Невского подают в суд из-за вырубки 605 деревьев (фото)
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
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На владельца участка в районе улиц Невского и Дадаева, где в ноябре прошлого года было вырублено 605 деревьев, подают в суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Максим Никитин.

«Мы выдали предостережение, чтобы собственники земельного участка сами заплатили данный ущерб, — пояснил Никитин. — Когда проходят сроки, мы направляемся в суд. Также материалы мы направили в природоохранную прокуратуру. Если я не ошибаюсь, срок у них был до 20-го февраля. Думаю, что платить они эти 17 миллионов не будут. На следующей неделе мы готовим исковое заявление и уходим в суд».

20 февраля глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила журналистам после оперативного совещания в мэрии, что со своей стороны город сделал все, что было в его власти: чиновники оценили ущерб в 17 миллионов 436 тысяч рублей, написали заявление в полицию и сообщили об инциденте в региональное минприроды.

Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград

Ранее о факте вырубки сообщал председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, который назвал ее самовольной.

Участок с кадастровым номером 39:15:000000:6307 (там прошла рубка) — территория бывшего СНТ «Дружба-2». Согласно данным публичной кадастровой карты, он предназначен для строительства многоквартирных домов (количество этажей — от 9 до 16). Указанная территория часто привлекает лиц, ведущих бродяжнический образ жизни, и находится в замусоренном состоянии.

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