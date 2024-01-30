Алиханов заявил об «окончательном решении» по финансированию двух из трех новых паромов

Во время визита президента Владимира Путина в Калининградскую область было принято окончательное решение о финансировании двух новых паромов из трех, которые планируют построить для региона. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью ГТРК «Калининград».



«В ходе последнего визита было принято окончательное решение о том, что начинается финансирование строительства ещё двух новых паромов на Дальнем Востоке — на судостроительной верфи „Звезда“. И решение о том, нужен ли ещё и третий, будет приниматься, скорее всего, уже в 2026 году», — сказал Алиханов. Он также заверил, что новые паромы «без работы не останутся».

Ранее Антон Алиханов сообщил, что для новых калининградских паромов обещают разработать «импортонезависимые» проекты. Подготовку документации рассчитывают завершить в третьем квартале 2024 года.