Работа сайтов в доменной зоне .ru восстановлена

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Вызвавшая сбой в работе российского интернета проблема устранена, сообщается на сайте Координационного центра доменов.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», — отмечается в публикации.

Как поясняет «Коммерсант», DNS — это протокол, который позволяет сопоставлять домены сайтов и IP-адреса серверов, на которых размещаются сайты. DNSSEC — расширения протокола, предназначенные для защиты от кибератак за счет верификации запросов. Источник издания в телекоммуникационной отрасли сообщил, что проблемы произошли на этапе проверки информации, полученной провайдерами от DNS-серверов домена верхнего уровня .ru (управляется координационным центром .RU/.РФ).

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