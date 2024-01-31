В замке Георгенбург при реставрации обнаружили два неизвестных ранее подвальных помещения

В замке Георгенбург под Черняховском во время ремонтно-реставрационных работ были обнаружены два ранее неизвестных подвальных помещения. О находке сообщил на своей странице «ВКонтакте» руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



«С прошлого года за счет субсидии религиозной организации из областного бюджета там развернуты масштабные ремонтно-реставрационные работы, — пояснил Маслов. — Будут продолжаться до следующего года включительно. Приятно видеть, когда так много рабочих на объекте. Нам показали два случайно открытых подвальных помещения. На планах их нет. Небольшие. Будем с собственником и проектировщиками думать каким образом использовать нежданную находку дальше».

Далее Маслов рассказал, что внутри подвалов интересных находок не оказалось (по крайней мере, чиновникам их не показали).

«Чтобы не смущать воспаленные некоторыми громковещающими типами умы кладоискателей, сразу скажу — внутри ничего не найдено, кроме объекта фауны, — добавил он. — Там живет летучая мышь. Возможно, и не одна. Как и откуда туда попала — для нас небиологов загадка. Журналистам и туристам на стройплощадку вход запрещен. Опасно. Прошу не беспокоить подрядчика и заказчика работ».

Замок Георгенбург был передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в 2010 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году на восстановление замка выделяли 20 млн рублей из областного бюджета. Средства на разработку проекта направляли из федерального бюджета. Согласно документации, сохранившуюся часть замка планируют отреставрировать по архивным документам и старым фотографиям. Ранее «Новый Калининград» сообщал подробности о том, как собираются восстанавливать объект.