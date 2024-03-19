Реставрацию замка Георгенбург планируют завершить в 2026 году

Работы по реставрации замка Георгенбург в Черняховске планируется завершить полностью в 2026 году. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



«За счет регионального бюджета помогаем восстанавливать этот бывший епископский замок, который несколько лет назад снова стал таковым после создания епархии Русской Православной Церкви на востоке Калининградской области», — написал губернатор и разместил несколько коротких видео о ходе работ.

Напомним, в январе 2024 года руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что масштабные ремонтно-реставрационные работы в замке «будут продолжаться до следующего года включительно».