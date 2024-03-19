Реставрацию замка Георгенбург планируют завершить в 2026 году

Реставрацию замка Георгенбург планируют завершить в 2026 году
Фото: Евгений Маслов
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Работы по реставрации замка Георгенбург в Черняховске планируется завершить полностью в 2026 году. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«За счет регионального бюджета помогаем восстанавливать этот бывший епископский замок, который несколько лет назад снова стал таковым после создания епархии Русской Православной Церкви на востоке Калининградской области», — написал губернатор и разместил несколько коротких видео о ходе работ.

Напомним, в январе 2024 года руководитель региональной Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что масштабные ремонтно-реставрационные работы в замке «будут продолжаться до следующего года включительно».

Замок Георгенбург был передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в 2010 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году на восстановление замка выделяли 20 млн рублей из областного бюджета. Средства на разработку проекта направляли из федерального бюджета. Согласно документации, сохранившуюся часть замка планируют отреставрировать по архивным документам и старым фотографиям. Ранее «Новый Калининград» сообщал подробности о том, как собираются восстанавливать объект. Всего реставрация должна была занять 18 месяцев.

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