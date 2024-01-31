В районе ДС «Янтарный» разрешили вырубить 51 дерево под строительство девятиэтажек

Власти Калининграда разрешили вырубить 51 дерево в районе Дворца спорта «Янтарный» в микрорайоне Сельма. Порубочный билет опубликован на сайте администрации.
Снос предусмотрен на земельном участке по улице Горчакова (кадастровый номер 39:15:130710:10178), на котором запланировано строительство двух девятиэтажных домов. Специализированному застройщику «Сатурн» разрешили вырубить 29 дубов, 18 осин и четыре березы, а также 96 квадратных метров травянистой растительности. Компенсационная стоимость оценивается в 1,7 млн рублей.
Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка на прилегающем земельном участке по улице Горчакова (кадастровый номер 39:15:130710:528) 26 кленов, 10 дубов и 15 туй. Работы требуется провести до октября 2026 года. При этом порубочный билет действует до 23 ноября 2037 года.В декабре компания «Сатурн» получила разрешение на строительство двух девятиэтажек на участке, где разрешили снос зеленых насаждений. По данным из Единого госреестра юрлиц, учредителем фирмы выступает депутат регионального заксобрания Евгений Верхолаз, директором — Дмитрий Васильев.