В районе ДС «Янтарный» разрешили вырубить 51 дерево под строительство девятиэтажек

Власти Калининграда разрешили вырубить 51 дерево в районе Дворца спорта «Янтарный» в микрорайоне Сельма. Порубочный билет опубликован на сайте администрации.



Снос предусмотрен на земельном участке по улице Горчакова (кадастровый номер 39:15:130710:10178), на котором запланировано строительство двух девятиэтажных домов. Специализированному застройщику «Сатурн» разрешили вырубить 29 дубов, 18 осин и четыре березы, а также 96 квадратных метров травянистой растительности. Компенсационная стоимость оценивается в 1,7 млн рублей.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена высадка на прилегающем земельном участке по улице Горчакова (кадастровый номер 39:15:130710:528) 26 кленов, 10 дубов и 15 туй. Работы требуется провести до октября 2026 года. При этом порубочный билет действует до 23 ноября 2037 года.