Экс-депутат облдумы Алексей Зиновьев купил самый большой шлюз на Мазурском канале

Экс-депутат облдумы Алексей Зиновьев купил самый большой шлюз на Мазурском канале
Фото: архив Нового Калининграда
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Самый большой шлюз на Мазурском канале — Георгенфельде (шлюз № 5), расположенный у посёлка Озерки-Вольные Правдинского района, купил экс-депутат областной думы, бывший президент Калининградской торгово-промышленной палаты Алексей Зиновьев. Информация об этом размещена на сайте ГИС «Торги».

Зиновьев стал единственным участником аукциона и приобрёл сооружение за минимальную стоимость — порядка 597 тыс. рублей. Начальную цену шлюза, согласно постановлению администрации Правдинского округа, определила частнопрактикующий оценщик Оксана Плотникова. При этом кадастровая стоимость объекта — более 3,2 млн рублей. В ноябре она составляла 3,6 млн. От комментариев по поводу планов на шлюз экс-депутат отказался.

В октябре 2023 года администрация Правдинска провела торги на право аренды шлюза. Победителем аукциона стал предприниматель Андрей Мациевский, открывший летом 2021 года музей-кафе «Патефон» в Железнодорожном. Он арендовал сооружение на 49 лет за минимальную стоимость — 16882 рубля в месяц. Инвестор собирался обеспечить безопасность на объекте и оборудовать его «для любителей острых ощущений». Таким образом, сооружение было продано с обременением договора аренды.

«Любителям острых ощущений»: самый большой шлюз Мазурского канала ждёт переоборудование

Право собственности Правдинского муниципального округа на шлюз было зарегистрировано в ЕГРН 14 сентября 2023 года. Площадь объекта составляет 887,6 кв. метра.

В декабре 2022 года власти Правдинского района сообщали, что нашли потенциального инвестора, который заинтересовался шлюзом № 5.

«Этот шлюз пользуется большой популярностью у тех, кто занимается, вы знаете, джампингом, кто занимается экстремальными видами спорта, — заявлял глава администрации муниципалитета Владимир Устинов. — По совместному решению с нашим вице-премьеров Дмитрием Кусковым было принято решение о том, что мы принимаем этот бесхозный объект в муниципальную собственность. И есть уже потенциальный инвестор, который готов им заниматься, вложить средства, сделать его безопасным и придумать там какую-то гастрономию. Чтобы люди, которые занимаются там экстремальными видами спорта, могли не только там присутствовать, но и что-то покушать».

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