С калининградской морской линии снимают на ремонт паром «Амбал»

Паром «Амбал» с 29 декабря снимают с калининградской морской линии на плановый ремонт. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Оборонлогистика». Судно собираются отправить на ремонт 29 декабря, работы будут проводить на Канонерском судоремонтном заводе.



В компании отметили, что из-за санкций иностранные запчасти для парома закупить не удастся. Необходимые детали планируют изготавливать на российских предприятиях. «Дата возвращения судна на линию будет определена по итогам проведения дефектовки всех узлов и механизмов судна, но не позднее марта 2024 года», — отметили в пресс-службе.

В «Оборонлогистике» уточнили, что изначально ремонт был запланирован на лето текущего года. Впоследствии его перенесли на январь 2024-го, «поскольку традиционно в период зимних каникул отмечается сравнительное затишье и снижение деловой активности», пояснили в компании. Оператор заверил, что «приложит все усилия, чтобы ремонт не затягивался, судно как можно быстрее вернулось в строй в исправном состоянии, а объем грузовых перевозок ощутимо не падал».

Паром «Амбал» был построен в 1990 году. Он способен перевозить железнодорожные вагоны, цистерны, платформы и накатную технику. Судно совершает от шести кругорейсов в месяц, средняя масса грузовой партии составляет 8000 тонн. По данным «Оборонлогистики», последний раз «Амбал» был на плановом ремонте в мае 2021 года.