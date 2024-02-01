Власти отменили карантин по АЧС на предприятии в Багратионовском районе

Региональные власти с 30 января отменили карантин по африканской чуме свиней, который был введен на мясоперерабатывающем предприятии «БалтАгроС» в поселке Совхозное Багратионовского округа. Соответствующий указ за подписью губернатора Антона Алиханова опубликован на портале правовой информации.
Карантин был введен 1 декабря. Как указано в документе, решение об отмене ограничительных мероприятий принято на основании представления областной службы ветеринарии.Как сообщалось ранее, в 2022 году правительство Калининградской области выделяло 105,9 млн рублей на компенсации животноводам из-за вспышки АЧС. Тогда в регионе было уничтожено порядка 25 тыс. голов свиней.