Власти отменили карантин по АЧС на предприятии в Багратионовском районе

Региональные власти с 30 января отменили карантин по африканской чуме свиней, который был введен на мясоперерабатывающем предприятии «БалтАгроС» в поселке Совхозное Багратионовского округа. Соответствующий указ за подписью губернатора Антона Алиханова опубликован на портале правовой информации.



Карантин был введен 1 декабря. Как указано в документе, решение об отмене ограничительных мероприятий принято на основании представления областной службы ветеринарии.